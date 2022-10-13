Ankara'da cihatçıların çocuklara 'dini eğitim' verdiği adrese operasyon

Ankara’nın Başpınar Mahallesi’nde dışardan gelenlere “kitabevi” olarak tanıtılan bir mekânın bodrum katında yaşları 6 ila 15-16 arasında değişen onlarca erkek çocuğuna dini eğitim verildiği ortaya çıkmıştı.

Çocukların büyük bölümünün babalarının Suriye’de IŞİD saflarında çatışmada öldüğü ya da Suriye’nin kuzeyindeki kamplarda tutuklu bulunduğu belirtmişti.

Hale Gönültaş’ın haberi sonrası polis, haberde adı geçen mekanın da bulunduğu yerlere baskın yaptı. Şüphelilerin derslik olarak kullandıkları yerler mühürlendi.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltına alma kararı çıkarılan 20 kişiden 17’si gözaltına alındı.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çocukların eğitim alabilmesi için çalışma başlattıkları ifade edildi.