Ankara'da birçok cadde ve sokak trafiğe kapatılacak

Yarın saat 14.00'te Ankara'da gerçekleştirilecek olan Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binasının toplu temel atma töreninden dolayı Çankaya ilçesindeki birçok cadde ve sokağın trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada belirlenen cadde ve sokakların saat 07.00'den etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacağı aktarıldı.

Trafiğe kapatılacak olan cadde ve sokaklar şöyle: