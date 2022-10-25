Ankara'da bir bekçi boşanma aşamasındaki eşini vurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi 1699. Sokak'ta meydana gelen olaya göre çarşı ve mahalle bekçisi olan Bülent U. (31) boşanma aşamasında olduğu ve uzun zamandır ayrı yaşadığı eşi Tuğba U.’nun (29) annesiyle birlikte ikamet ettiği apartmanın önüne gitti.

İHA'nın haberine göre Bülent U. yanındaki tabancayla eşine 3 el ateş etti. Bülent U. olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tuğba U. yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Saldırgan Bülent U. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.