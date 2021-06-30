Ankara'da 5 bina tahliye edildi

Ankara'da Çankaya ilçesi Arka Topraklık Mahallesi Orhun Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarı zarar gördü.
Duvarın yanındaki 5 katlı bina ile çevredeki 4 bina, çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.
Doğalgaz hattı da kapatıldığı sokağa güvenlik şeridi çekildi. Yaklaşık 145 kişi tahiye edildi.
Daha önce de Çankaya Mektep Sokak’ta meydana gelen olayda, yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında temel kazısının bitişiğinde bulunan Altay Sokak’taki 8 katlı Bahar Apartmanı’nın temelinde kayma meydana gelmişti. 14 bina çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılmıştı.