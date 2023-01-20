Ankara'da 3 kişi otomobilde ölü bulundu

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 kişi araç içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gökçebağ Mahallesi yakınlarındaki boş arazide park halinde bulunan 06 Y 0820 plakalı otomobilde 3 kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, araçtaki Mehmet G., Satılmış K. ve Kurban D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, aracın içinde yoğun egzoz kokusu ve çok sayıda içki şişesi olduğu iddia edildi. (AA)