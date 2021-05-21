Ankara'da 3 'FETÖ' soruşturmasında çok sayıda gözaltı kararı: Emniyet, Jandarma, Adalet…

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 17 eski birinci sınıf emniyet müdürün HTS analiz çalışmaları soncu üst düzey örgüt mensupları ve bağlı oldukları “mahrem imamlarla” çok sayıda iletişim kurdukları tespit edildi. Bu kişilerin örgütsel kodlamalarında örgüte yüksek derecede bağlı oldukları ifade edildi. 17 eski emniyetçinin daha önce kamu görevinden çıkarıldığı ve rütbelerinin söküldüğü bildirildi.

Jandarma’da 50 şüpheli

FETÖ’nün Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki “Mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik operasyon ise MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıkları tarafından yürütüldü. Çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen, tamamı daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş/görevden uzaklaştırılmış 2’si yüzbaşı, 5’i üsteğmen, 43’ü astsubay olmak üzere 50 şüpheli belirlendi.

46 şüpheli yakalandı

Emniyet ve Jandarma görevlilerine yönelik Ankara merkezli 24 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda şüphelilerden 46’sı yakalandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyona devam ediyor.

Adalette 60 'mahrem imam'

3. operasyon ise FETÖ’nün adalet teşkilatı yapılanmasına yönelik gerçekleştirildi. Operasyonel GSM hattı kullanarak örgütsel irtibat ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 60 şüpheli mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık, “Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” dedi.