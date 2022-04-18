Ankara'da 1 Mayıs'ın adresi belli oldu

Ankara 1 Mayıs Bileşenleri tarafından bugün yapılan basın toplantısında 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde Tandoğan Meydanı’nda miting düzenleneceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada "İşçi sınıfı ve emekçilerin sermaye düzenine karşı birleşik mücadelesini büyütmek, sınıf mücadelesinin önündeki her türlü engeli ortadan kaldırmak ve direnişleri büyütmek, daha da örgütlü hâle getirmek, birleştirmek, yaygınlaştırmak için kitlesel, coşkulu bir 1 Mayıs’ı örgütleme görevi omuzlarımızdadır" denildi.

Açıklamada şu çağrıya yer verildi:

"1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü’ne giderken birlikte değiştirme irademizi omuz omuza, iş yeri iş yeri, sokak sokak, meydan meydan örgütleyeceğimizi belirtiyor; dünyanın her ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de ve Ankara’da da emekten, barıştan, demokrasiden, eşitlikten, özgürlükten yana olan herkesi 1 Mayıs saat 14:00’te Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz. Türkülerimizle, halaylarımızla, taleplerimizle, umutlarımızla 1 Mayıs’ta Tandoğan Meydanı’nda buluşuyoruz. Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sınıf dayanışması!"