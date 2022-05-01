Ankara'da 1 Mayıs: Kalabalıklar Tandoğan'dan yürüyüşe geçti

Ankara'da 1 Mayıs için Tandoğan'da toplanan kalabalıklar yürüyüşe başladı.

Haber Merkezi

Ankara'da 1 Mayıs yürüyüşü için Tandoğan'da toplanıldı.

Tandoğan'da toplanan kalabalıklar 1 Mayıs için yürüyüşe başladı.

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