Ankara'da 1 Mayıs: Binlerce yurttaş Tandoğan'da toplandı

Ankara Tandoğan'da binlerce kişi 1 Mayıs için bir araya geldi. Miting binlerce kişinin 1 Mayıs Marşı'nın hep birlikte okumasıyla başladı. Ardından tertip komitesi adına bir konuşma yapıldı. Miting konserin ardından sona erdi.

'İnsana yaraşır bir ülkeyi hep birlikte kazanalım!'

Ankara'da mitingin sonunda TKP Ankara İl Başkanı Ozan Yılmaz bir konuşma yaptı. "İşçi sınıfı güçlüdür. Saraylar yıkar saltanatlar devirir. Ne padişahlara boyun eğmiştir ne de sultanlara. Bugün iktidarın en büyük korkusu ise işçi sınıfının gücünün farkına varması ve bir araya gelmesidir" diyen Yılmaz, "İşte bu güç, bugün ülkemizi aydınlığa kavuşturacak ve patronların saltanatına son verecek tek güçtür. Türkiye Komünist Partisi tüm emekçileri; Gelin dayanışmayı büyütelim! Gelin mücadeleyi büyütelim! Gelin hakkımız olanı, insana yaraşır bir ülkeyi hep birlikte kazanalım!" ifadesini kullandı.