Ankara ve İzmir barolarından imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusu: 'Atatürk'e alenen hakaret etti'

Ankara Barosu ve İzmir Barosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e atfen "Zalim ve kafir" diyen imam Mustafa Demirkan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, "28.05.2021 günü Ayasofya Camiinde yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına alenen hakaret eden Mustafa Demirkan hakkında hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması için Baromuzca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

İzmir Barosu'nun açıklamasında da "Törene katılan çocuklara 430 Sayılı Öğretim Birliği Yasası (Tevhidi Tedrisat Kanunu) çiğnenmek suretiyle uygulamaya konulan Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlık icazeti verilmiş, yine 2596 Sayılı Kanuna aykırı olarak, ruhani kıyafetler giydirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına aykırı olarak gerçekleştirilen bu törende, Üsküdar Yıldırım Beyazıt Camii eski imam hatibi Mustafa Demirkan isimli zat, kimden alındığı belli olmayan bir yetkiyle yaptığı konuşmasında doğrudan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmiş ve bu hakaretler kurucu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine emanet edilen koltukları işgal eden şahıslar tarafından sessizce dinlenilmiştir" ifadesine yer verildi.

