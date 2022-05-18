Ankara Valiliği, çarşamba akşam saatlerinden perşembe günü sabahına kadar şehrin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirterek zirai don uyarısında bulundu.
Valiliğin açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
KDK Göçmen Kadınlar Çalışma Grubu
Ankara Valiliği'nden kar ve don uyarısı
Ankara Valiliği, zirai don uyarısında bulundu.
Haber Merkezi
Ankara Valiliği, çarşamba akşam saatlerinden perşembe günü sabahına kadar şehrin bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirterek zirai don uyarısında bulundu.
Valiliğin açıklaması şöyle: