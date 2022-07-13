Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı

Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıkarken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Haber Merkezi

Ankara Toptancı Halinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (İHA)