Ankara Toptancı Halinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (İHA)
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıktı
Ankara Toptancı Hali'nde yangın çıkarken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Haber Merkezi
Ankara Toptancı Halinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. (İHA)