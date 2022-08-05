AKP'ye yakınlığıyla bilinen, ancak son dönemde iktidar partisi mensuplarına yönelttiği eleştirilerle öne çıkan Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, deprem tahmin uzmanı olduğunu iddia ettiği Kadir Sütçü'yü köşesine taşıdı.

"Kadir Sütçü, deprem öncesi yerden çıkan gaz ve elektromanyetik dalgaların salınımının kaz ve köpek gibi hassas ya da yeraltında yaşayan karınca, köstebek, yılan gibi canlıların, balıkların hareketleri üzerindeki etkilerinden yola çıkarak bir takım öngörülerde bulunulabileceğini söylüyor ve bunları uygulamaları ile de gösteriyor" diyen Dilipak, şöyle devam etti:

'Bu bilgiler itibar görmüyor'

"Yerden çıkan elektromanyetik dalgaların bulutların dünyaya bakan kısmında, gökten gelen dalgaların bulutların üstünde şekil, aynı zamanda yön ve hareketlerini, bu hareketin hızını etkilediğini söylüyor. Atmosferdeki her türlü basınç ve hareketin, fay hatları üzerindeki muhtemel etkisini raporlayarak kesine yakın sonuçlar ortaya koyuyor.

Ama bu bilgiler, batının dayattığı şablonlara uygun olmadığı için itibar görmüyor.

Biz bunun bir benzerini, başta mRNA olmak üzere aşı ve ilaçlar üzerinden modern tıp uygulamalarında görmedik mi? Dün tıp adına cinayet işleniyor, bugün belki bir benzer şoku bu deprem konusunda yaşayacağız. Bunu Kadir Sütçü değil de, bir beyaz adam bulsaydı belki de Nobel Ödülü verirlerdi."

'Kimin umrunda?'

Bu noktada siyasilere 'tepki gösteren' Dilipak, Türkiye'den birçok ismin bu şekilde itibar görmediğini belirterek "Ankara siyaseti bütün kanatları ile kaset ve dosyalara boğulmuş, bu işler kimin umurunda."