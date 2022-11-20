Ankara NHKM'de Hasip Akgül söyleşisi

Yazar Hasip Akgül ile "Sefaletin yaşam formu- Oyunsuz Yaşayanlar" başlıklı söyleşi Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Hakan Bulut’un kolaylaştırıcılığında gerçekleşti.



Yazar Hasip Akgül, “yoksulluk ve sefalet” kavramlarının farklılığını, tarihsel ve sınıfsal serüvenleri ile kendi yaşam deneyimleri üzerinden örneklerle aktardığı giriş bölümünde “oyun” kavramının da bu bağlamda değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İnsanlığın sınıflı toplumla birlikte, epik yaşantısının mitos’a dönüşmesiyle “oyunun” insanın doğayla kurduğu ilişkideki yansımalarına mitolojiden örnekler ile tarihsel ve sınıfsal çözümlemelerini yaptı. Özellikle 80’li yıllarla birlikte neo-liberal düzenin (ki adlı adınca kapitalizmin) her yönüyle özel mülkü elinde bulunduran egemenin sömürülen yoksullaştırılmış insanlığı ilkel komünal döneminde ortaklaşa bir yaratıma sahip olduğu “oyun”dan yoksunlaşması ve aynı zamanda bu süreçte varsılın da “oyunsuzlaşması” serüvenine değindi. Tüm bu sürecin insanlığın birey değil bireyci oluşunun özellikle romanlardaki yansımalarına değinen yazar, metalaşan edebiyat ürünlerinin egemenler tarafından sefaletleşen toplumun süreklileşmesinde kullanılan bir ihtiyaca cevap verdiğini söyledi.

Söyleşinin ikinci bölümü katılımcıların sorularının yanıtlanması ve katkıları ile devam etti.

Hasip Akgül son romanı “ATADAM”a kaynaklık eden 5 yıllık emeğin hikâyesini aktarırken, yüzyıllık bir mesele olan Kürt başlığını çocuksu bir soru ile geçmiş bir zamanda bir Kürt dostuna sorduğu soruya aldığı gene çocuksu ama derin cevap olan “yer değiştirme” kavramını paylaştı. Bu başlıkta ATADAM romanı ile de çeşitli sorular sordurtan Hasip Akgül “yer değiştirme” kavramı ile katılımcıların zihninde Kürt başlığında farklı çağrışımlara zenginlik kattı.



Söyleşi Hasip Akgül’ün kitaplarını okurlarına imzalaması ile sona erdi.