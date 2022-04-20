Ankara NHKM şair Abdullah Nefes'i hazırladığı şarkıyla andı

Ankara NHKM, Şair ve Yazar Abdullah Nefes'i anmak için yaptığı çağrıyı, besteledikleri bir şarkıyla duyurdu.

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Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) TKP üyesi şair, yazar Abdullah Nefes için hazırladığı bir şarkıyı, şairin aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde duyurdu. 

Beste ve seslendirmesi Beste Nur Sarı'ya, düzenleme ve kaydı Yiğit Şener'e ait şarkının sözlerini Abdullah Nefes'in İlk Düğme isimli son şiir kitabında yer alan Bekle isimli şiiri oluşturuyor. 

BEKLE

Rengi toz, bulutlar vardır
Eritirken kireç taşlarını
Öper harflerin ağıtlarını.

Orada söyler seslerin ışığı:

-Çare vardır, çare vardır, çare
 Bekle tohumun yeşermesini.
 Sularken sevincin fidanlarını..

Şiir: Abdullah Nefes
Müzik, Vokal: Beste Nur Sarı
Düzenleme, Kayıt: Yiğit Şener

Abdullah Nefes Ankara'da anılıyor

Abdullah Nefes 24 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) gerçekleştirilecek bir etkinlikle anılacak. Moderatörlüğünü Oğuz Gemalmaz'ın üstleneceği etkinlikte Metin Turan, Haydar Ünal ve Emre Falay Abdullah Nefes'in şiirleri ve öyküleri üzerine konuşacak. Opera sanatçısı Tuncer Tercan da etkinlikte Karacaoğlan türküleri seslendirecek.

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