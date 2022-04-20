Ankara NHKM şair Abdullah Nefes'i hazırladığı şarkıyla andı

Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM) TKP üyesi şair, yazar Abdullah Nefes için hazırladığı bir şarkıyı, şairin aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde duyurdu.
Beste ve seslendirmesi Beste Nur Sarı'ya, düzenleme ve kaydı Yiğit Şener'e ait şarkının sözlerini Abdullah Nefes'in İlk Düğme isimli son şiir kitabında yer alan Bekle isimli şiiri oluşturuyor.
BEKLE
Rengi toz, bulutlar vardır
Eritirken kireç taşlarını
Öper harflerin ağıtlarını.
Orada söyler seslerin ışığı:
-Çare vardır, çare vardır, çare
Bekle tohumun yeşermesini.
Sularken sevincin fidanlarını..
Şiir: Abdullah Nefes
Müzik, Vokal: Beste Nur Sarı
Düzenleme, Kayıt: Yiğit Şener
Abdullah Nefes Ankara'da anılıyor
Abdullah Nefes 24 Nisan Pazar günü saat 13.00'te Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde (NHKM) gerçekleştirilecek bir etkinlikle anılacak. Moderatörlüğünü Oğuz Gemalmaz'ın üstleneceği etkinlikte Metin Turan, Haydar Ünal ve Emre Falay Abdullah Nefes'in şiirleri ve öyküleri üzerine konuşacak. Opera sanatçısı Tuncer Tercan da etkinlikte Karacaoğlan türküleri seslendirecek.
Aramızdan ayrılışının birinci yılında Abdullah Nefes’i türkülerle, şiirini ve öykülerini konuşarak anıyoruz.— NHKM Ankara (@NHKMAnkara) April 18, 2022
24 Nisan Pazar 13.00#NazımHikmetKültürMerkeziAnkara #AbdullahNefes #Anma #Edebiyat #Şiir #Türkü #Öykü @metintu42918816 @_emrefalay_ #HaydarÜnal #TuncerTercan @oguzgem pic.twitter.com/LR0FdrontH