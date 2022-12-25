Ankara müftüsünden zebra eti fetvası

AKP milletvekili aday adayı da olan Ankara Müftüsü Hasan Çınar, yenilebilecek ve yenilemeyecek kara hayvanlarına ilişkin fetva verdi.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, Çınar helal olan kara hayvanlarına koyun, keçi, deve, bağırtlak kuşu, dağ keçisi, ceylan, zebra ve çekirge gibi hayvanları gösterdi.

Türkiye’de etinin satışının yapılmadığı bilinen ve yalnızca hayvanat bahçesinde bulunan zebraların, “etinin yenmesi helal” hayvanlar arasında gösterilmesi dikkat çekti. ABD’de bir kilosunun ortalama 4 bin lira olduğu belirtilen zebra etinin satışı dünyada tartışma konusu olmuştu. Zebraların bazı türleri tükenirken bazı türleri ise tehdit altında.