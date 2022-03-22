Ankara kulislerinde kabinede revizyon iddiası: 'Her gün çıkıp konuşması hayra alamet değildi'

Gazeteci Erdal Sağlam katıldığı bir canlı yayında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir bilgiyi paylaştı. Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınacağının konuşulduğunu söyledi.

Bakan Nebati'de bir telaş olduğunu, hesapların da bunu gösterdiğini söyleyen Sağlam, "Zaten Bakan Nebati'nin her gün ortalığa çıkıp konuşması hayra alamet değildi zaten. Bu tür söylentilerle de birleşince olmaz değil yani." dedi.

Sağlam, Bakan Nebati'nin yerine Mehmet Şimşek'in gelmesi ile bir politika değişikliğinin yaşanıp yaşanmayacağını bilmediğini söyledi.

Şimşek ile Bakan Nebati'yi karşılaştıran Sağlam, "Mehmet Şimlek'in kredibilitesi Nureddin Nebati ile kıyaslanmaz. Piyasalar tarafından sevilen birisidir." dedi.