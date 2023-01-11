Ankara kulisleri bunu konuşuyor: 'Şubat veya Mart ayında çıkması muhtemel...'

Hükümetin, 2022’de varlık barışı da dahil icra borçlarına gelen aflar sonrasında, vergi ve SGK borcu için kapsamlı bir af ve yapılandırmasını içeren torba yasa hazırlığında olduğu öğrenildi.

En son kapsamlı vergi affı 2020 beyanlarını da kapsayacak şekilde 9 Haziran 2021'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla yapılmıştı.

TGRT Haber'in aktardığına göre beklenti bir önceki aftan da kapsamlı bir af olması yönünde olurken, çalışmanın seçim öncesi dönemde yani Şubat ya da Mart aylarında çıkarılmasının planlandığı iddia edildi. Nihai kararı ise AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği öğrenildi.