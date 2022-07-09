Ankara için sarı uyarı: Yarın etkili olacak

Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yarın için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi, yarın sabah saat 11.00 ile akşam 22.00 arasında kent geneli için sarı uyarı yayınladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda yarın etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışa karşı uyarıda bulundu.

Büyükşehir'den yapılan açıklamada "Meteorolojiden alınan bilgiye göre Ankara'da yarın gök gürültülü sağanak yağışa bağlı olarak su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar beklenmektedir. Büyükşehir Belediyemiz tüm birimleriyle teyazkkuz halinde olup, vatandaşlarımızın da yağışın olası olumsuzluklarına karşı dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz" ifadeleri yer aldı.

Ankara Valiliği de yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat! 10 Temmuz Pazar günü yerel olarak kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."