Ankara gençliği sordu, Kemal Okuyan yanıtladı: Bu düzen değişebilir, değiştirmeliyiz

“Ankara Gençliği soruyor, Türkiye Komünist Partisi merak edilenleri yanıtlıyor” başlıklı etkinlik, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan ve TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu’nun katılımıyla Ankara MMO Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Gençliğin çeşitli kanallardan ilettiği 11 soru, Önoğlu tarafından TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’a yöneltildi.

Çok sayıda üniversiteli, liseli ve genç işçinin katıldığı buluşmada Okuyan, “Dünyada ve Türkiye’de omzu düşük, zayıf düşürülmüş bir gençlikle karşı karşıyayız, biz bunu değiştirmeye adayız. Gençlik çözüm metnimizde söyledik, gençliği ayağa kaldıracağız. Yorgun, erken havlu atmış bir gençliği kabul etmiyoruz” diye konuştu.

Gençliğe ilişkin yapılan bir anketten sonuçları paylaşan Önoğlu, yaşanan ağır tabloya karşın gençliğin neden hareketlenmediğine ilişkin iletilen bir soruyu Okuyan’a yöneltti. Gençliğin yaşadığı ağır yalnızlıklık ve yoksulluk tablosunu değerlendiren Okuyan, insanın yaşamaya dair en önemli ihtiyaçlarından birinin umut olduğunu, bu umutla değiştirmeye yönelebileceğini ifade etti.

'Örgütlü olmak umut üretir'

“Örgütlü olmak ve yalnızlık olmamak umut, diğeri umutsuzluk üretir” diyen Okuyan, düzenin gençliği yalnızlığa itmeye çalıştığına işaret etti. Okuyan, “Boş zamanı kalmasın öğrencilerin, daha çok ders çalışsınlar, onun dışında bir iş yerinde çalışsınlar, düzen bunu istiyor, boş zamanı olmasın ister gençliğin, düşünmeye vakti olmasın ister” diyen Okuyan, düzenin gençliğin sürekli sorunlarla boğuşmasını, isyan noktasına gelmemesini istediğini dile getirdi.

“Değişebilir, değiştirmeliyiz, dünyanın en keyifli şeyi bu kadar güzel bir dünyayı ve Türkiye’yi değiştirme isteğidir. Bizi diri tutan bu dünyanın değiştirilebilir olması fikridir” vurgusunda bulunan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, “Yapmamız gereken tek şey değiştirebiliriz düşüncesi, hissi, bunun için bir araya gelmek, bir arada olmak” ifadesini kullandı.

“Örgütlenince ne olacak, TKP’ye gelen bir genç nasıl bir serüvenden geçer? Bir genç ne yapar siyasi partide?” sorusunu da yanıtlayan Okuyan, “Gençler düzen partilerine gitmesin diyerek başlayabilirim. TKP her zaman genç bir parti olarak kalmalı. Böyle bir parti de tüm partinin ama gençlerin özel çabasıyla olur. Düzen siyasetinde 60-70 yaş arası genel başkanlar, gençlik kurtaracak, Z kuşağı şunu yapacak diyor. Bu bir palavra. Gençlik, genç kuşak bir toplumsal dönüşüme damga vurabilirler bir kuşak olarak ama yapılan şeyin temel aktörü gençlik olamaz, o halktır, emekçi halktır, gençlik onun bir unsurudur” diye konuştu.

“Bir gencin kendisini geliştirebilmesi için bir komünist partiden daha geliştirici bir şey olamaz” diyen Okuyan, “Değişim ve gelişim isteği, buna açık olmak bir gencin en büyük olanağıdır. Hepimizin birbirimizden alacağı şeyler var. Hayatı değiştirme açısından siyaset çok ufuk açıcıdır. Yaşamı, ülkeyi, dünyayı daha iyi tanırsınız. Tanırsanız güçlü hissedersiniz, tanırsanız umudunuz artar” ifadesini kullandı.

Etkinlik Okuyan’a gençliğin ilettiği soruların yanıtlanmasının ardından Cenk Güray’ın dinletisiyle sona erdi.