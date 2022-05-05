Ankara Emniyeti hakkında 9 işkence iddiasından suç duyurusu

Ankara Barosu, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde yaşandığı belirtilen 9 ayrı işkence iddiasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Baronun “Ankara’da kolluk birimlerinde işkence iddiaları bitmiyor” başlıklı açıklamasında, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Ankara Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde farklı tarihlerde birçok şüphelinin sistematik işkenceye maruz kaldığı iddialarının öğrenilmesi üzerine, Ankara Barosu Yönetim Kurulu tarafından İnsan Hakları Merkezinin bilgilendirilmesi ile harekete geçildiği ve gerekli görevlendirilmelerin yapıldığı belirtildi. Baro avukatlarının iddialar üzerine bahse konu kolluk birimlerine giderek gerekli incelemeleri yaptığı ve tutanakların düzenlendiği kaydedildi.

Rapora göre, Ankara TEM Şubede 2, Ankara Narkotik Şube’de 4, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ise 3 olmak toplamda 9 işkence ve kötü muamele iddiasına ilişkin mağdurlar ile görüşmeler yapıldı. Baro, gerekli insan hakları mücadelesini başlatırken her bir iddia için düzenlenen tutanak ve hazırlanan raporlar doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Baronun açıklamasında, “insanlığa karşı suç işleyen kamu görevlilerinin savaş hali dahil olmak üzere hiçbir istisnası olmayacak şekilde af ve zamanaşımından yararlandırılmaması gerektiğine ilişkin gerek ulusal mahkemelerde gerekse uluslararası yargı mercilerinde verilmiş kararlar olduğunu hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.