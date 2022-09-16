Ankara Eczacı Odası Başkanı: Ciddi anlamda ilaç yokluğu yaşıyoruz

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, eczanelerde ilaç yokluğu olduğunu söyledi.

Bloomberg HT yayınında konuşan Ercanlı, ilaç tedariğinde sıkıntılar yaşandığını söyleyen Ercanlı, mevcut ilaç fiyat kararnamesinden vazgeçilmediği taktirde yıl içerisine yayarak 3-4 kez kur düzenlemesi yapılması gerektiğini ifade etti.

'Bu kadar dışa bağımlı olduğumuz sürece halledemeyeceğiz'

Ercanlı, "Şu an eczanelerimizde ciddi anlamda ilaç yoklukları yaşıyoruz. Ecza depolarından almış olduğumuz verilere göre yüzde 17 oranında ilaç yokluğu söz konusu. Bu yoklukların çoğu maalesef kurdaki makas artışından dolayı ithal ürünlerde gerçekleşiyor. Buna karşın ilaca yapılacak zam, bulunurluğu tek başına çözecek bir unsur değil. Biz ilaçta bu kadar dışa bağımlı olduğumuz sürece sorunları maalesef halledemiyoruz, halledemeyeceğiz de" diye konuştu.

Ankara Eczacı Odası Başkanı, eczacıların Ekim ayında yapacağı mitingi de hatırlattı.