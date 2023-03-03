Ankara Dışkapı Hastanesi için deprem sonrası yıkım kararı

Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ankara'da Sağlık Yapıları Yıkım Değerlendirme Komisyonu oluşturuldu.

DHA'nın haberine göre komisyon, ilk olarak 1957'de 300 yataklı olarak temeli atılan ve 25 Haziran 1964'te hizmete açılan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni inceledi. İnceleme sonucu bazılarının duvarlarında çatlaklar ve yıpranmalar tespit edilen 6 bloktan oluşan hastane için yıkım kararı verildi. Zaman içinde yeni birimlerle yatak sayısı artırılan, uzun yıllar sağlık hizmeti sunan ve eski adı SSK Dışkapı Hastanesi olan hastanenin tahliye edilmesi istendi.

Yıkım işlemlerine dek 795 hekim, 964 hemşire ve ebe ile 786 sağlık personelinin görev yaptığı hastanede sağlık hizmeti verilmeye devam edilecek.

Bakan Koca 'kapanmayacak' demişti

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasının ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kadın Doğum Hastanesi'nin yıkılması gündeme gelmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastaneleri açılınca kentlerdeki diğer hastanelerin kapanacağı iddiaları için "Mevcut hiçbir hastanemizi kapatmıyoruz. Var olan hastanelerimiz mevcut yerlerinde sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Bu söylediğim Sami Ulus için de geçerli, Dışkapı için de geçerli, Onkoloji için de geçerli" demişti.