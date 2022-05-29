Ankara Büyükşehir Belediyesi: Yavaş 'Demirtaş'ı istiyoruz' sözlerine 'inşallah' demedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, Başkan Mansur Yavaş'ın "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen yurttaşa yanıt olarak "İnşallah" demediği açıklamasını yaptı.

CHP'nin il ve ilçe belediye başkanlarıyla Van’da düzenlediği çalıştay öncesi esnafı ziyaret eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a bir vatandaş, "Sizi çok seviyoruz başkanım. Bizi bu dertten kurtarın. Selahattin Demirtaş’ı da istiyoruz" demişti. Mansur Yavaş'ın “İnşallah” sözleri de haber olmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada Yavaş’ın özellikle "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözüne "İnşallah" yanıtı verdiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABB Başkanı @mansuryavas06, Belediye Başkanları toplantısına katıldığı Van’da vatandaşlarla bir araya gelmiştir. Van halkı Sn. Başkan’a yoğun ilgi göstermiş, bu nedenle zaman zaman programda aksamalar dahi yaşanmıştır. Bu ilginin bazı odakları rahatsız ettiği açıktır. Sn. Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça “inşallah” sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Esnaf ziyareti esnasında kalabalıkta oluşan bu durum görüntülerde de net olarak anlaşılmaktadır. Hal böyle iken; özel demeç verilmiş gibi atılan başlıklar, kesilip biçilen videolar ve dev bir trol organizasyonu ile yapılan suni algılar gerçeğin karşısında hapsolmaya mahkumdur.

ABB Başkanı, 6 milyon Ankaralının Belediye Başkanı olma vazifesini hiçbir ayrım gözetmeksizin sürdürmektedir. Bu sorumluluk gereği bugüne dek siyasi hiçbir konuda yorum yapmamıştır; bundan sonra da görevi tamamlanana kadar yapmayacaktır. Selahattin Demirtaş konusunun muhatabı ABB Başkanı Mansur Yavaş değil, mahkemelerdir. Hukukun üstün olduğu çağdaş demokrasilerde bu meseleler siyasetin değil hukuk devletinin konusudur. Bir hukukçu olan Sn. Başkan da ülkemizde bu ilkenin yerleşmesini gönülden savunmaktadır. Sn. Başkan'ın vatan ve millet sevgisi mevsimlik değildir; manipülatif haberleri yapanların meşrebinde olduğu gibi zaman ayarlı hiç değildir. Bu duruş, ezelden ebede sabit kalacaktır.

'Belli odaklarca' yapılan ve her geçen gün dozu artırılarak sürdürülen kirli siyasetin farkındayız. Altını çizerek söylüyoruz: İstediğiniz tuzağı kurun, elinizden geleni ardınıza koymayın. En nihayetinde 'samimiyet' kazanacak, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara’da 3 yıldır hiçbir vatandaşı ayırt etmeden inşa ettiği 'güven' duygusu daha da artacaktır."