Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentten belli araçların geçişini yasakladı

Ankara'da “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması” doğrultusunda; yanıcı, patlayıcı ve radyoaktif madde taşıma yetki belgesi almış araçların, saat 06.00-22.00 arasında şehir içinden geçişleri UKOME kararıyla yasaklandı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan duyuruda, şehir merkezine girme mecburiyeti bulunan TIR sürücüleri için “güzergah izin belgesi” almaları şartı aranacağı belirtildi.
📣 DUYURU pic.twitter.com/LGRhUeIJ6m— Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) January 13, 2023