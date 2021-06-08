Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı'ndan Peker hakkında suç duyurusu

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, kendisi hakkında Sezgin Baran Korkmaz’a ait otelde ücretsiz kaldığı iddiasını gündeme getiren ülkücü mafya Sedat Peker hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na "iftira", "hakaret", "kişisel verileri hukuka ayrıkı olarak ele geçirmek", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Habertürk'ün haberine göre Toklu, suç duyurusu dilekçesinde şunları kaydetti:

"Adı geçen Paramount Otel’e 2020 yılı Eylül ayının sonlarına doğru ailemle tatil yapmak için gittim. Konaklama yaptığımız dönem pandemi dönemi olup, yaz tatil sezonunun sonudur. Otel fiyatları da o dönemde uygun olduğu için rezervasyonu çok önceden bu tarihe yapmıştım. Konaklama bedeli olan 35 bin lirayı otelin hesabına şahsi hesabımdan gönderdim. Buna dair banka dekontu ektedir. İddia edildiğinin aksine söz konusu otelde herhangi birinin misafiri olarak kalmadım."

Toklu dilekçesine şöyle devam etti:

"Videoda adı geçen ve sosyal medyadan adına aşina olduğum Sezgin Baran Korkmaz ile bu tatilim sırasında, otel lobisinde tanıştırıldım. Ayaküstü 2-3 dakika süren bir konuşma ve tanışmamız oldu. Daha sonra kendisi bana cep telefonundan kendini tanıtan bir mesaj gönderdi. Devamında da tebrikleşme mesajı dışında kendisiyle bir diyalogum ve yüz yüze bir temasım olmamıştır. Videodaki şahsımla ilgili iddialar, tamamen gerçek dışı ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Korkmaz’ın 2020 yılının Aralık ayında yurt dışına çıktığını ve hakkında operasyon düzenlendiğini basından öğrendim."

'Pasaport iptali'

Toklu "Sezgin Baran Korkmaz hakkında pasaport iptaline ilişkin Ankara İdare Mahkemelerinde açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. Ben 20 Temmuz 2016 yılından bu yana açılan pasaport iptallerine yönelik hiçbir davaya bakmadım. Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı olarak yargılama yetkim de bulunmamaktadır" dedi.

'Milyonluk sıfır araç' iddiası

Toklu dilekçede "Videodaki diğer bir iddia olan milyonluk sıfır araç iddiası da kamuoyunu yanıltmaya yönelik, şahsımı hedef alan bir iftiradan ibarettir. Bahse konu araç 2014 modeldir. 2018 yılında 321 bin liraya aldım. Bu araç, makama gelirken kullandığım araç değildir. Ayrıca malvarlığımız hakkında düzenli olarak HSK’ye bildirimde bulunuyoruz. Aracıma ilişkin mal beyanımı da HSK’ya sundum" dedi.

HSK inceleme başlattı

Kendisine yönelik ithamların tümünün iftira niteliğinde olduğunu söyleyen Toklu, iddiaların araştırılmasını istedi. Toklu Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) bir başvuru yaparak kendisi hakkındaki iddiaların araştırılmasını talep etti. HSK, Toklu'nun bu başvurusu üzerine inceleme başlattı.

HSK 1. Dairesi’ne de hakkında gerekli incelemelerin yapılması için dilekçe veren Toklu, nöbetçi sulh ceza hakimliğine de başvurarak, isminin geçtiği videoya erişim engeli ve içeriğin çıkarılmasına dair karar verilmesi talebinde bulundu.

Peker'in açıklaması

Peker, Toklu'yla ilgili sosyal medya paylaşımında "Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu Bey, heyecanla benim hakkımda iftiradan vereceği şikayet dilekçesini bekliyorum. Bak sana neler yapacağım, seni rezil edeceğim" demişti.