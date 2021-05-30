Ankara Barosu'ndan AKP'nin mini infaz paketine tepki

Ankara Barosu AKP'nin TBMM'ye sunduğu mini infaz paketine tepki gösterdi. Baro sözkonusu teklifin Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracağını bildirdi.

AKP'nin 25 Mayıs'ta TBMM'ye sunduğu "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun " teklifinde 5235 sayılı kanuna şu fıkranın eklenmesi öngörülüyor: "Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların yasaya uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkilidir".

'Kararlara müdahale edilebilme yolunu açacak'

Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada "Bahse konu düzenleme ile Cumhuriyet başsavcılarına 'kanuna uygunluk' denetimi yetkisi verilerek savcıların olaya uygun hukuki nitelendirme ve takdir hakkının müdahaleye açık hale getirilmek istendiği anlaşılmaktadır" denildi.

Baronun açıklamasında "Anılan düzenleme, savcıların görevlerini her türlü etkiden ve baskıdan uzak şekilde yerine getirmelerini engelleyebilecek, kanuna uygunluk denetimi adı altında soruşturma sonucunda verecekleri kararlara müdahale edilebilme yolunu açacaktır" denildi.

Ankara Barosu sözkonusu teklifin ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı olduğunu ve Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracağını, hukuk sistemini geri dönüşü olmayan bir yıkıma uğratacağını vurguladı.