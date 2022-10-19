Ankara Adliyesi'nde intihar girişimi

Ankara Adliyesi'nde 4'üncü katın penceresine çıkarak intihara kalkışan Bulut H. (30), polis tarafından ikna edilerek indirildi.

Akşam saatlerinde adliyenin 4'ncü katına çıkarak atlamak isteyen Bulut H.'yi gören adliye çalışanları polise haber verdi. Polis ile birlikte itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Polis, Bulut H.'yi ikna etmeye çalışırken, itfaiye görevlileri de yerde hava yastığı açarak önlem aldı.

Bulut H., polisin yaklaşık 20 dakika süren çabasıyla ikna edilerek pencereden indirildi. Bulut H., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.