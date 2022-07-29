Ankapark'taki kamu zararı arttı: Yargı sürecinde 87 ayrı hırsızlık vakası

Toplam üç yıl süren mücadele sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) devredilen Ankapark’a yönelik, “Yargı eliyle çürütüldü” iddiası, yargı süreçleri ile ortaya konuldu. Tesisin ABB’ye devrine ilişkin yargı kararına kadar alınan hemen her kararın kamu zararının artmasına yol açtığı belirlendi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 21 Mart 2019 tarihinde resmi açılışı yapılan Ankapark, 29 Kasım 2019 tarihinde ise ziyarete kapatıldı. ABB yönetimi, 28 Mayıs 2020 tarihinde işletmeci firmaya fesih ihtarnamesi gönderdi. 11 Haziran 2020 tarihinde ise “Hasar ve delil tespit davası” açıldı.

50 bin TL'lik teminat

Belediyenin Ankapark’ın tahliyesi için işletmeci firmaya verdiği 90 günlük fesih süresi, 7 Ekim 2020’de doldu. 8 Ekim’de ABB, tahliye için kaymakamlığa başvurdu. Başvurudan bir sonuç alınamayınca 10 Kasım 2020’de kaymakamlığa, tesisin tahliyesi için ikinci başvuru yapıldı.Tahliye edilemeyen ve ABB’ye devri gerçekleştirilmeyen tesisteki oyuncaklar, bakımsızlık nedeniyle giderek daha da çürüdü. Tesisi tahliye etmeyen işletmeci, 12 Kasım 2020’de tahliye kararının iptali için ABB aleyhine dava açtı. Mahkeme tarafından görevlendirilen ve tesiste incelemelerde bulunan bilirkişi heyeti, 22 Kasım 2020’de Ankapark’taki kamu zararını tespit etti. Buna göre, çürümeye terk edilen tesisteki toplam zarar, Kasım 2020 itibarıyla 111 milyon 210 bin TL olarak gerçekleşti.

Zarar, bilirkişi raporları ile ortaya konulsa da kaymakamlık, 27 Kasım 2020 tarihli kararıyla belediyenin tahliye talebini reddetti. 9 Aralık 2020’de ise işletmeci firmanın Ankapark için yalnızca 50 bin TL teminat gösterdiği mahkeme, tahliye işlemini durdurdu.

Yargı sürecinde 87 ayrı hırsızlık vakası

Tahliye işleminin durdurulması üzerine belediye, 19 Aralık 2020’de tahliye talebinin reddi kararını istinaf mahkemesine taşıdı. Belediye, işletmeci firmadan daha fazla tutarda teminat göstererek, Ankapark'ın dava sonuna kadar belediyeye devredilmesini talep etti. Yargı süreçleri sürerken tesiste 87 ayrı hırsızlık vakası yaşandı. Belediye yetkilileri, Ankapark’taki 134 ihale ve işlem dosyasını inceledi. Toplam 39 ihalenin, tesis henüz hazır olmadan açıldığı, sekiz ihalede kamu zararına sebep olunduğu, 10 ihaleye fesat karıştırıldığı, bir ihalede ise güvenin kötüye kullanıldığı tespit edildi.

Zarar tespiti devam ediyor

Üç yılın ardından Ankapark’ın tahliyesine, 6 Temmuz’da karar verildi. Tesis, 18 Temmuz’da resmen ABB’ye devredildi. ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, parkta hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Parktaki zarar tespit edilirken hangi oyuncakların kullanılabilir olduğu araştırılıyor. Halkın parasıyla yapılmış parkın en az kamu zararı ile nasıl değerlendirilebileceği araştırılıyor” dedi.

Tesisin, Ankara’nın göbeğinde koca bir hurda yığınına dönüştüğünü söyleyen CHP Milletvekili Murt Emir, “Ankaralıların parası bu hurdalığa gömüldü. Hukuk skandalı, israfın daha da büyümesine neden oldu. Bu alan her nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, israf ve talan hep hafızalarda kalacak” değerlendirmesinde bulundu.