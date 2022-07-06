Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2 yılı aşkın süredir devam eden Ankapark davasının sonuçlandığını duyurdu. Buna göre park tahliye edilerek belediyeye devredilecek.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"2 yılı aşkın süredir devralmak için hukuki mücadele verdiğimiz ANKAPARK davası sonuçlandı. Bugün parkın tahliyesine ve belediyemize devrine karar verildi. Kurban Bayramı'nın hemen ardından gerekli tespitleri yaparak parkın geleceğine Ankaralılar ile birlikte karar vereceğiz."

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde döneminde belediyenin kasası boşaltılarak inşa edilen Ankapark için yapılan harcamaların toplam tutarı 801 milyon 288 bin 824 dolar olarak açıklanmıştı.