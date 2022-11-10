Anıtkabir'de 10 Kasım töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Resmi törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı katıldı.

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