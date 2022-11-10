Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.
Resmi törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı katıldı.
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de resmi tören düzenlendi.
Haber Merkezi
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybetmesinin 84. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.
Resmi törene AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı katıldı.