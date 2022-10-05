Eski çiftin Fransa'da satın aldıkları bağ ile ilgili süren davada Jolie, mahkemeye sunduğu belgelerde, Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etti.

A﻿ilenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Jolie, Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu.

P﻿itt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de iddia edildi.

B﻿rad Pitt ise suçlamaları reddetti

BBC Türkçe'de yer alan habere göre J﻿olie'nin 14 Eylül 2016'da gerçekleştiğini iddia ettiği taciz olayı, boşanma için mahkemeye daha önceden verilen belgelerde de yer alıyordu, ancak Jolie'nin avukatları tarafından Salı günü yeniden mahkemeye sunulan belgelerde olayın detaylarına yer verildi.

S﻿öz konusu dava, çiftin Fransa'nın güneyinde birlikte almış oldukları bağ ve ev Şato Miraval üzerinden sürüyor. Pitt, Jolie'yi bağdaki hisselerini kendisinden habersiz satmakla suçluyor.

Ünlü çift Fransa'daki Miraval Şatosu'nu 2008 yılında ortaklaşa almış, altı yıl sonra burada evlenmişti.

Pitt, eski eşiyle, birbirinden izin almadan hisselerini satmamak üzere anlaşma yaptıklarını söylüyor. Jolie ise bunun karşılığında Pitt'i, kendi hisselerini satın alma müzakerelerini sonlandırmakla suçluyor.

Jolie kendi hissesini bir Rus oligarka ait bir içki şirketine sattı.

U﻿çak yolculuğunda neler olduğu iddia ediliyor?

M﻿ahkemeye sunulan belgelerde, Pitt'in söz konusu yolculuk sırasında, o dönemde yaşları 8 ile 15 arasında değişen altı çocuklarına kötü davrandığı, Jolie'ye de "çocuklara fazla müsamahakar" olduğu gerekçesiyle bağırdığı ifade ediliyor.

U﻿çak havalandıktan kısa bir süre sonra Pitt'in Jolie'yi uçağın banyosuna götürerek burada kafasından tutup sarstığı, daha sonra omuzlarından banyo duvarına doğru iterek sarsmaya devam ettiği iddia ediliyor:

"Pitt daha sonra uçağın tavanını defalarca yumrukladı. Çocuklardan biri sözlü olarak müdahale edince Pitt onu üzerine atladı. Jolie ise onu durdurmak için Pitt'i arkadan yakaladı."

"﻿Pitt kendisini kurtarmak için geri geri uçak koltuklarına doğru gitti ve bu sırada Jolie sırtından ve dirseğinden yaralandı."

"﻿Çocuklar gelip birbirlerini korumaya çalıştılar. Pitt bir çocuğunu boğazladı, diğerinin ise suratına vurdu. Yolculuğun geri kalanında Jolie ve çocuklar hareket etmeden, sessizce oturmak zorunda kaldı."

"﻿Pitt sürekli uçağın arkasından ön tarafa gelerek aileye bağırdı ve küfretti. Bir noktada Jolie'nin üzerine bira, çocukların üzerine de kırmızı şarap döktü."

O﻿lay Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından 2016'da soruşturulmuş ancak Pitt'e hukuki bir suçlama yöneltilmesi gerekmediği sonucuna ulaşılmıştı.

M﻿iraval Şatosu ve bağı güneydoğu Fransa'daki Correns köyünde bulunuyor. Eski çift burayı 2008 yılında 25 milyon avroya satın almıştı.

Bu tutarın yüzde 60'ını Pitt, yüzde 40'ını da Jolie ödemişti.

Brad Pitt, eski eşi Angelina Jolie'nin ortak sahibi oldukları şarap bağındaki hisselerini Rus bir oligarka satarak kendisine zarar vermeye çalıştığını ileri sürüyor.

Dava belgelerine göre, Jolie hisselerini Rus oligark Yuri Shefler'in denetimindeki Lüksemburg merkezli bir cin üreticisi firmaya sattı ve bu satıştan Pitt'in haberi yoktu. Pitt'in açtığı davada söz konusu satışın ardından ünlü oyuncunun dikkatle inşa ettiği şarap yetiştiriciliği işinin saldırgan bir biçimde elinden alındığı öne sürülüyor.

Belgelerde "Angelina Jolie bu satışla Brad Pitt'e zarar vermeye çalışmıştır. Jolie, Shefler ve ortaklarının Pitt'in inşa ettiği şarap yetiştiriciliği işinin denetimini ellerine geçireceklerini biliyordu ve Pitt'in Miraval'deki yatırımlarını baltalamak istedi," ifadeleri kullanılıyor.

Angelina Jolie, 2016 yılında Brad Pitt'ten boşanma davası açmıştı. Mahkeme çiftin ayrılığını kabul etse de dava resmi olarak hala sonuçlanmış değil.