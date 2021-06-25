Angel Halı işçileri kazandı

Gaziantep Başpınar OSB'de üretim yapan Angel Halı Fabrikası yönetimi, Nisan ayı sonunda işçilere telefonla içeri giremeyeceklerini söylemişti. İşyerinde elden para vermeden, zorunlu pazar mesasine, sigara ve çay molasının kaldırılmasından, işçiler üzerindeki baskılara kadar pek çok sorun yaşanıyordu. İşçiler, yaşanan haksızlıklara ses çıkarmadıkça yeni haksızlıklarla karşılaştıklarını, her geçen gün çalışma şartlarının kötüleştiğini söyleyerek telefonlarını teslim etmemişti.

İşçiler, telefonlarını vermedikleri için fabrikaya alınmamış devam eden günlerde işyerine gelmeleri için servis bile gönderilmemişti. 63 işçi kendi imkanıyla fabrika önüne gelmesine ve işe girmek istemesine rağmen içeri alınmamış bir de üstüne hırsızlıkla suçlanarak Kod 46 ile tazminatsız şekilde işten atılmıştı. Ardından bir de yasa dışı grev yapmaktan suçlanarak işten atmışlardı. Patron bunlarla da yetinmemiş, işçileri "süründürmekle, rezil etmekle, içeride kalan aylıklarını da vermemekle" tehdit etmişti.

DİSK'e bağlı Tekstil İşçileri Sendkası ile birlikte hareket eden işçiler fabrika önünde direniş başlattı. Angel Halı işçileri, sendikal faaliyet yürüttükleri için işten atılan Yasin Kaplan ve Güven Boya işçileri gibi haftalarca fabrika önünde bekledi, işyeri girişine pankart astı, SGK ve İŞKUR önünde eylemler yaptı.

'Direniş kazanımla sonuçlandı'

Sendikanın Gaziantep Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen de konuyla ilgili açıklama yaparak, "Direniş işçiler lehine kazanımla sonuçlandı. İşçilere tazminat davası açacağını söyleyerek tehditler savuran patron, gelinen noktada, işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını ödemeyi, arabulucu ve avukat masraflarını karşılamayı, 46 numaralı kodu iptal etmeyi kabul etti. Angel Halı işçileri ayrıca işsizlik ödeneğinden de (geriye dönük hakları dahil) yararlanacaklar. Sendikamızın öncülüğünde işçilerin direnişi ve kararlı mücadelesi sonuç verdi ve patrona geri adım attırdı" dedi.

"Bu direniş ve direnişin sonuçları Antep'te ne ilk ne son olacak" diyen Türkmen, "Ünaldı Direnişiyle Antep işçilerinin ücretlerinde büyük bir sıçrama yaşandı, işçiler sigorta haklarını kazandı. Sonraki nesiller on yıllarca Ünaldı Direnişinin nimetlerinden yararlandı. 2012 greviyle, grev yapılmayan fabriklardaki işçiler bile ikramiye ve zam kazandı. Yasin Kaplan ve Güven Boya direnişleriyle Başpınar genelinde Kod 29 ile işten atmalar azaldı, işçiler işten atıldıkları zaman boynunu eğip kaderine razı olmaması gerektiğini, nasıl bir mücadele ve nasıl bir sendikal örgütlülük olması gerektiğini öğrendi. Ancak hepsinin ortak kazanımı ve belki de en önemli kazanımı, işçilerin birlik olduğu zaman her şeyi başarabileceğini göstermesi" diye konuştu.