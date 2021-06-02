Angel Halı işçileri direnişini sürdürüyor

63 işçinin Kod 46 ile hırsızlıkla suçlanarak işten atıldığı Angel Halı işçileriyle birlikte Gaziantep İŞKUR il müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirildi..

Basın açıklamasında konuşan DİSK-Tekstil Bölge Temsilcisi Mehmet Türkmen’in ardından DİSK Bölge Temsilcisi Ali Güdücü de konuşma yaptı.

Türkmen yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"İşçiler için cehenneme dönen Başpınar OSB'de aylardır, farklı fabrikalardan işçiler, bu koşulların düzelmesi için mücadele ediyor. Yasin Kaplan'da sendikalı oldukları için, Güven Boya'da yine sendikalı oldukları ve işyeri yönetiminin baskılarına karşı çıktıkları için işçiler Kod 29 ile işten atıldı ve bu işçiler aylarca fabrika önünde direniş yaptı. En son 28 Nisan'da işyeri girişinde telefonlarını teslim etmedikleri için Angel Halı'nın iplik bölümünün 63 işçisi işten atıldı. Bu işçiler ise Kod 46 ile işten atıldı. Kod 29, 'ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması' gerekçesiyle işçilerin tazminatsız şekilde işten atılmasıydı ve bu Kod çalışma yaşamında karışıklık yarattığı gerekçesiyle farklı kodlara bölünmüştü. Kod 46, Kod 29'un bölünmesiyle ortaya çıkan Kodlardan biri ve 'hırsızlık ve işverenin bilgilerini deşifre etme' suçunu kapsıyor. Angel Halı işçileri, tam 15 gündür “biz hırsız değiliz” diyerek, işe geri dönmek için fabrika önünde direniyor.

Bütün bu haksızlığı, hukuksuzluğu, "hırsızlığı" yapan patronken, işçiler hırsızlıkla suçlanarak işten atılıyor. Patronun bir sözü işçileri hırsız diye nitelemek için yeterliyken, 63 işçinin sözünün hiçbir kıymeti yok. Üstelik Kod 29 ile işten atılan, bu durumda yüzbinlerce işçi var ve bu işçilerin çok büyük çoğunluğu, bu kodlara itiraz bile edemiyor. İtiraz edenler de yıllarca mahkeme kapısında sürünüyor. Haksızlığa uğrayan, iftiraya uğrayan işçi ancak cezasını çeken yine işçi.

İŞKUR önünden, SGK önünden seslendiğimiz gibi sesleniyoruz. İşçilerin bu mağduriyeti acilen giderilmeli, işlerine geri dönmeleri için gerekli adımlar atılmalı, işçiler üzerinde leke gibi duran Kod 46 iptal edilmeli, bütün işçilere işsizlik ödeneği derhal bağlanmalı, işyeri yönetimi ve patronla ilgili gerekli incelemeler derhal başlatılmalıdır."