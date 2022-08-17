Anayasa Mahkemesi'nden 'biber gazı' kararı: 'Yaşam hakkı ihlal edildi'

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, İzmir'in Bayraklı ilçesinde polise bir gencin parkta uyuşturucu kullandığı yönünde 3 farklı ihbar geldi.
İhbar üzerine olay yerine iki polis memuru gönderildi. Polis memurlarıyla uyuşturucu kullanan genç arasında arbede yaşandı. Polis memurlarının sıktığı biber gazından etkilenen 14 yaşındaki Yiğitcan C., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Polis soruşturmalarından sonuç alınamaması üzerine aile Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
Başvurunun kabul edilebilir olduğuna karar veren Yüksek Mahkeme, Anayasa'nın 17. maddesinde güvenceye alınan yaşam hakkının maddi ve usul boyutunun ihlal edildiğini kararlaştırdı. İlgili mahkeme aileye 225 bin lira manevi tazminat verilmesine hükmetti.