Anayasa Mahkemesi'nden Abdullah Cömert kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Haziran Direnişi sırasında Antakya’da polis tarafından atılan gaz fişeğiyle başından vurularak öldürülen Abdullah Cömert hakkında kararını verdi.
Söz konusu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cömert'in ailesinin yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile 2020 yılında AYM'ye yaptığı başvuru, kişi bakımından yetkisizlik nedeniyle kabul edilemez bulundu.
Cömert, “Akrep” adı verilen polis aracından atılan biber gazı fişeğinin başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Biber gazını atan polis memuru A.K.’ye ise 'olası kastla öldürme' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.