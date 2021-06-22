Anayasa Mahkemesi kendi kendine 'parti kapatma yasası' davası açacak

Anayasa Mahkemesi dün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın HDP’nin kapatılması talepli iddianamesinin ilk incelemesini yaptı.

İddianamenin kabul edilmesiyle yargılama süreci resmen başlarken dikkat çeken bir karar daha alındığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, AYM Genel Kurulu’nda parti kapatma davalarında hangi çoğunluğun aranacağı konusu tartışıldı. Bunun gerekçesi olarak Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'nın farklı hükümler içermesi oldu.

Anayasa’da bir siyasi partinin temelli kapatılmasında 3'te 2 çoğunluk aranacağı (2010 değişikliği) hüküm altına alınırken, Siyasi Partiler Yasası’nda ise 5'te 3 çoğunluk aranacağı (2003 düzenlemesi) hükmüne yer veriliyor.

Anayasa hükmü her zaman öncelikli olsa da Genel Kurul’da yapılan müzakereler sonucunda bu çelişkinin giderilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Buna göre, AYM Siyasi Partiler Yasası’nın ilgili hükmünün iptali için kendi kendine dava açacak. Bu kapsamda bir raportör görevlendirmesi yapıldı. Raportör Anayasa ve yasa hükümlerini inceleyerek, hazırlayacağı raporu AYM Genel Kurulu’na sunacak.

Raporun gelmesinin ardından AYM, kendi kedine iptal davası açacak. Siyasi Partiler Yasası’nın parti kapatma görüşmelerinde 5'te 3 çoğunluk aranacağına dair hükmün iptali istenecek. AYM, HDP görüşmesi öncesinde bu gündemle toplanarak, ilgili hükmün iptaline karar verecek. HDP görüşmesi Anayasa’da yer alan 3'te 2 çoğunluk (kapatma için 15 üyeden en az 10’unun "evet" demesi gerekecek) şartı üzerinden gerçekleştirilecek.