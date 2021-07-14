Anayasa Mahkemesi infaz yasasının iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Meclis'te kabul edilerek yasalaşan ve 15 Nisan 2020'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının iptali istemiyle yapılan başvuruyu gündem toplantısında esastan görüşerek karara bağladı.

Genel Kurul, CHP'nin kamuoyunda infaz yasası olarak bilinen 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un tümünün ya da 14 maddesinin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu gündem toplantısında esastan görüştü. Genel Kurul, başvuruyu reddetti.

Kanun uyarınca yaklaşık 90 bin kişi cezaevlerinden tahliye edilmişti.