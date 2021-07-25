Anastasiadis: Kuzey Kıbrıs yönetimine seyahat yaptırımı getirebiliriz

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Kıbrıs gazetesi Fileleftheros’a verdiği röportajda, Kuzey Kıbrıs yönetiminin diyaloğun devamı için "iki devletli çözüm" şartları sunmasına tepki gösterdi.

Türk tarafının Birleşmiş Milletler'in kararları dışında hareket ettiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs'ın buna karşı tek taraflı hamle yapıp yapmayacağına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Alacağımız tedbirlerin yasal olması gerektiğine ilişkin kaygılarımız var, bu tedbir kararlarının Anayasa ve Yeşil Hat protokolü çerçevesinde alınmasını istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü pozisyonunda olmak istemiyoruz. Bazı tedbir kararları alacağız, buna karşı çıkacak olan varsa, mahkemeye gidebilir."

Bu tedbirlerin geçiş kısıtlamasına mı dönük olacağına ilişkin soruya Anastasiadis, "Hayır, seyahat belgelerine el konulmasından söz ediyorum. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımayan ve ve kendi devletinin var olduğu iddiasıyla elinde Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportu bulunduran biri, ayrılma ve ülkenin bölünmesi yönünde propaganda yapamaz. Anayasa, ülkeye bağlılık ve ülkenin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunma şartı koşuyor" diye konuştu.

Anastasiadis, tedbirin Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a mı yönelik olacağına ilişkin soruya, "Yalnızca o değil. Bunun için geniş bir isim listesi mevcut" dedi.

Anastasiadis şöyle devam etti:

"Onlar, bizim faaliyetlerimizi yasadışı olarak görüyorsa, bırakın mahkemeye başvursunlar. Şu anki işgal rejiminin yetkililerinden bahsediyoruz, tüm Kıbrıslı Türkleri kastetmiyoruz."

Ne olmuştu?

Mayıs ayında başarısızlıkla sona eren Cenevre Zirvesi'nin ardından Kıbrıs Cumhuriyeti lideri Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklere "vatandaşlarım" diye seslenmesiyle başlayan tartışmada, Cenevre'de adanın bölünmesini ve iki devletli çözümü destekleyen Türk yetkililerin Kıbrıs Cumhuriyeti evraklarına sahip olması da gündeme gelmişti.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine dair “Anastasiadis, ‘Bu kimliği aldınız, bana biat ediyorsunuz’ demek istiyor. Ben 1974’ten önce doğdum, var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim” demişti. Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da, 1974 yılından sonra adanın güneyine geçip kimlik ve pasaport edinmediğini, tüm Kıbrıslı Türkler gibi 1960 döneminde Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğine sahip olduğunu açıklamıştı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nde muhalefet, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kabul etmeyen Kıbrıslı Türk siyasetçilerin vatandaşlıklarının iptalini talep etmişti.