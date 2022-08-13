Anadolu Üniversitesi’nden PAEM sınavı iddialarına ilişkin açıklama

Anadolu Üniversitesi'nce, 2022 Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) sınavı ile ilgili soru benzerliği iddiasına dair açıklama yapıldı. Benzer olduğu iddia edilen soruların 5 kişilik komisyon tarafından incelendiği iddia edilen açıklamada "Sınavda sorulan sorular ile deneme sınavlarında çıkan soruların hiçbiri, birbiriyle aynı değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 2022 PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi (emniyet mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı'nın tek başına belirleyici olmadığı söylenen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ön eleme yazılı sınavını geçen adaylar, Polis Akademisi tarafından mülakat ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulmaktadır. Temel bilgi düzeyini ölçen ön eleme yazılı sınav soruları, üniversitemiz ile Polis Akademisi Başkanlığı arasında imzalanmış bulunan protokol çerçevesinde hazırlanmış ve sınav 26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Protokol uyarınca sınavda adaylara 100 soru sorulmuş olup sorular 'polis meslek mevzuatı (30 soru)', 'ceza muhakemesi hukuku (10 soru)', 'ceza hukuku (10 soru)', 'Anayasa hukuku (10 soru)', 'idare hukuku (10 soru)', 'insan hakları (10 soru)', 'Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (10 soru)', 'genel kültür (10 soru)' konu başlıklarını ihtiva etmiştir. Yukarıda verilen konu başlıkları, ilgili protokol ve mevzuat gereği önceden adaylara ve kamuoyuna açıklanmaktadır.

Sınavlara yönelik hazırlık kursu veren kurum ve kişiler bu konulara ilişkin çok sayıda deneme sorusu hazırlamakta ve farklı mecralarda bu soruları çözmektedirler. Hazırlık soruları büyük ölçüde geçmiş yıllarda sorulan soruların ve mevzuat hükümlerinin farklı biçimlerde ifade edilmesinden oluşmaktadır. Bu durum, tüm dünyada yapılan, bilgi düzeyini ölçmeyi amaçlayan yazılı sınavların doğasında vardır. Bu nedenle, adayları farklı beceri ve yetenekler bakımından da değerlendirebilmek için yazılı sınavın yanı sıra mülakat ve farklı yetenek sınavları uygulanmaktadır."