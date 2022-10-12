Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı: Asgari ücret ciddi artsa bile alım gücü düşecek

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, geçen yıl bugün 2 bin 825 lira olan asgari ücretin bugün 5 bin 500 liraya ulaştığını, ancak maaş artışlarına rağmen ücretlilerin yaşadığı yoksulluğun daha da arttığını söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Tuncay, yılbaşında zamlanacak yeni asgari ücretin alım gücünün de kısa süre içinde bugünkü asgari ücretin alım gücünün gerisine düşeceğini söyledi. Tuncay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Asgari ücret deyince herkes ağzını doldurup bir rakam söylüyor. Seçim yılı da olduğu için 8 bin, 9 bin, hatta 10 bin diyen var. Oysa zam tek başına geçim derdini çözmüyor, yoksulluğu frenleyemiyor. Asgari ücret yıl başında örneğin yüzde 50 artsa ve 8 bin 250 TL'ye çıksa bile birkaç ay içinde bugünkü alım gücünün gerisine düşecektir. Zamma rağmen insanlar bugünkünden daha da fakir hale gelecekler. Neden? Çünkü ücret artışları ürünün ya da hizmetin maliyetini direkt artırıyor, artan maliyet fiyatlara zam olarak yansıyor. Sonra da zincirleme ve katlamalı zam sağanakları ücretlinin daha da fakirleşmesine yol açıyor.”

Ücret dengesi çok bozuldu

Tuncay, son dönemde çalışanlar arasındaki ücret dengesinin kaybolduğunu, çalışanların büyük bölümünün asgari ücretli haline geldiğini söyledi.

Ücretlerin normalde kurum içerisinde düz işçi, usta, teknisyen ve beyaz yakalılar şeklinde giderek arttığını belirten Tuncay, “Artık düz işçiyle teknisyen arasında maaş farkı kalmadı. Öyle olunca motivasyon kayboldu, mutsuzluk arttı. Asgari ücret tüm dengeleri bozdu” dedi.