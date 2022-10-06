Anadolu Lisesi'nde 'Şuur ve Namaz Platformu' toplantısı!

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi'nde yarın 'Şuur ve Namaz' platformları toplantısı yapılması planlanıyor.

Sancaktepe İlçe Eğitim müdürlüğü tarafından İmam Hatip Okul Müdürlükleri ve Ortaokul Müdürlükleri'ne gönderilen dilekçede, ilçenin Ortaokul Müdürlüklerinde Namaz Platformu Projesi, İmam Hatip Ortaokul ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüklerinde de Şuur Platformu Projesi uygulandığı ifade edildi.

Söz konusu proje ile ilgili lisenin konferans salonunda yarın saat 14.30'da Ortaokul Müdürlüklerinde görev yapan Namaz Platform sorumlusu öğretmenlerin ve platformdan sorumlu müdür yardımcısının toplantıya katılmaları, aynı gün 15.30'da ise İmam Hatip Okul Müdürlüklerinde görev yapan Şuur Platformu sorumlusu öğretmenler ve platform sorumlusu müdür yardımcısının toplantıya katılmaları ve toplantı saati süresince okullarında görevli izinli sayılmaları gerektiğine dair Kaymakamlıktan onay alındığı belirtildi.