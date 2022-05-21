Anadolu Efes’i tebrik eden THY Genel Müdürü, ‘Efes' kelimesini sansürledi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'Efes' demekten kaçındı.

Haber Merkezi

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Anadolu Efes’i tebrik mesajında ‘Efes’ kelimesini sansürledi.

Ekşi'nin kutlama paylaşımı şöyle:

Haber

Anadolu Efes üst üste ikinci kez şampiyon oldu!