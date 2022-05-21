THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Anadolu Efes’i tebrik mesajında ‘Efes’ kelimesini sansürledi.
Ekşi'nin kutlama paylaşımı şöyle:
.... ve Anadolu kazandı— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 21, 2022
👏👏👏🇹🇷❤️🌹👏👏👏@EuroLeague pic.twitter.com/YG962raRea
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Aydemir Güler
Haber Merkezi
Anadolu Efes’i tebrik eden THY Genel Müdürü, ‘Efes' kelimesini sansürledi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, 'Efes' demekten kaçındı.
Haber Merkezi
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Anadolu Efes’i tebrik mesajında ‘Efes’ kelimesini sansürledi.
Ekşi'nin kutlama paylaşımı şöyle:
.... ve Anadolu kazandı— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 21, 2022
👏👏👏🇹🇷❤️🌹👏👏👏@EuroLeague pic.twitter.com/YG962raRea