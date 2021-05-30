Anadolu Efes Euroleague şampiyonu

Anadolu Efes, Euroleague'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

Haber Merkezi

Anadolu Efes, Euroleague'de 2020-2021 sezonunun final maçınca Barcelona'yı mağlup ederek şampiyon oldu.

Bu Efes'in Euroleague'deki ilk şampiyonluğu oldu ve bu sezon Avrupa'nın en büyüğü oldu.

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Anadolu Efes finale yükseldi