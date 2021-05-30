Anadolu Efes, Euroleague'de 2020-2021 sezonunun final maçınca Barcelona'yı mağlup ederek şampiyon oldu.
Bu Efes'in Euroleague'deki ilk şampiyonluğu oldu ve bu sezon Avrupa'nın en büyüğü oldu.
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Anadolu Efes Euroleague şampiyonu
Anadolu Efes, Euroleague'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.
Haber Merkezi
Anadolu Efes, Euroleague'de 2020-2021 sezonunun final maçınca Barcelona'yı mağlup ederek şampiyon oldu.
Bu Efes'in Euroleague'deki ilk şampiyonluğu oldu ve bu sezon Avrupa'nın en büyüğü oldu.