Anadolu Ajansı'ndan AKP'yi kızdıracak Sedat Peker belgesi: Hemen sildiler...

Anadolu Ajansı'nın AKP'yi kızdıracak "hataları" sürüyor.

Ülkücü mafya Sedat Peker hakkında ajans tarafından servis edilen, ''DHKP-C tehdidi bahanesiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi'' haberindeki belgenin altında AKP milletvekili olan eski İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Altınok'un imzası bulunuyordu.

Yine belgede AKP'nin önce İstanbul, ardından Ankara Valisi yaptığı Vasip Şahin'in de imzası görüldü.

Ajans belgelerin paylaşılmasının ardından gelen tepkiler sonrası belgeyi hem haberden hem de sosyal medya paylaşımlarından kaldırdı.

Haberde sadece Soylu'nun canlı yayında hedef aldığı eski İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir'in imzasının olduğu belge kaldı.