Anadolu Ajansı muhabiri darp edildi

Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu, 1 Temmuz günü İstanbul Kağıthane Nurtepe'de iki motosikletli trafik magandasının saldırısına uğradı. Çenesi kırılan Biçeroğlu'nun yüzüne onlarca dikiş atıldı.



Kesici aletlerle muhabiri darp eden saldırganlar olay yerinden kaçtı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nin başlattığı soruşturma sonucunda yakalanan saldırganlar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.