Anadolu Adalet Sarayı'nın 27 tadilat ihalesi için 32 milyon TL

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın inşaatına 2006’da başlandı. Adalet sarayı 126 dönümlük araziye inşa edildi ve 350 milyon liraya mal oldu. Dört yıl gecikmeli olarak inşaatı tamamlanan adliye, 5 Şubat 2013’te geçici kabulü yapılarak hizmet vermeye başladı. Dev binaya Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Adalar adliyeleri taşındı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Anadolu Adliyesi’ndeki eksikliklerin tamamlanması için 2013 ile 2022 yıllarını kapsayan 9 yıllık dönemde 27 ayrı ihale yapıldı. Bu ihalelerle de yaklaşık 32 milyon TL harcandı. İhalelerin söndürme sistemleri, izolasyon, havalandırma sistemleri, zeminlerin onarımı, tavan güçlendirmesi ile ısıtma ve soğutma sistemleri gibi işlerin yapımı için düzenlendiği açıklandı.

810 kalem eksik imalat tespit edildi

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, İstanbul Anadolu Adliyesi‘nin inşaatının yapımında kusurlu ve noksan imalatlar bulunmasına rağmen bu işleri tamamlanmış göstererek, tutanak düzenlemek suretiyle geçici kabul işlemini sağladığı öne sürülen 7 kişi hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 2013 yılında geçici kabul işlemlerinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nce oluşturulan komisyon tarafından kontrol edildiği ifade edilen iddianamede, kontrollerin ardından inşaat işlerinde 280, mekanik tesisat işlerinde 202 ve elektrik tesisat işlerinde de 328 kalem olmak üzere toplam 810 kalem eksik imalatın tespit edilmişti.

480 tuvalet odasının tamamında izolasyon sorunu bulunduğu ve pis suyun koridorlara aktığının tespit edildiği belirtilen iddianamede, bazı bloklarda yağmur suyu tahliyelerinin yapılamaması nedeniyle bazı hâkim ve savcı odalarının su dolduğu, mobilya ve duvarlarının tahrip olduğu anlatılmıştı.

'10 yıl dayanır'

Bina içerisindeki elektrik tesisatının ve panoların ciddi tehlike doğurduğu ifade edilen iddianamede, binanın yangına karşı tamamen korunaksız olduğu belirtilmişti. Ayrıca mutfak ve kazan dairesindeki doğalgaz kaçağını algılayıp ana vana akışını kesecek sistemin çalışmadığı da vurgulanmıştı. G blok ve H blok üzerinde izolasyon olmaması nedeniyle oluşan akıntıların taşıyıcı kolonlarda korozyona yol açacağı ve müdahale olmaması halinde binanın söz konusu bölümlerinin 10 yıllık bir dayanma süresinin olduğu ifade edilmişti.

Türkiye'nin en büyük kamu binasının inşaat ihalesi de çok konuşuldu. Saray'ın yapımını, 2006'da CHP'den vekil seçildikten sonra AKP'ye geçen ve adı Enerji Bakanlığı'ndaki ihale yolsuzluğuna karıştıktan sonra istifa eden Cemal Kaya'nın kardeşi Hâkim Kaya ve Şira Elektrik sahiplerinden Şakir Bakır almıştı.