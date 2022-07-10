Amerikalı şirket 40 işçiyi bayram öncesi işten çıkardı: 'Üretimi durduracağız'

Enflasyon alım gücünü eritmesiyle iş yerlerindeki ücret talepli eylemler de devam ediyor. Birçok işyerinde emekçiler enflasyon karşısında yaşadıkları kayıpların karşılanmasını istiyor. İşverenler ise ücret taleplerini bastırma girişimlerinden vazgeçmiyor. Ücret talep ettiği için işçi çıkaranlar kervanına Amerikalı büyük şirket TPI Composite de eklendi.

Rüzgar tribünleri için kanat üreten Amerikalı şirket TPI Composite İzmir’de faaliyet gösteren 2 fabrikasında 40’dan fazla işçiyi ücret zammı talep ettikleri için bayram arifesinde işten kovdu. Şirketin Menemen ve Sasalı’da faaliyet gösteren fabrikalarında 3600 işçi çalışıyor.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, şirketin iki fabrikasında çalışan yaklaşık 3 bin 600 işçi, artan enflasyon karşısında eriyen ücretlerinde bir süredir iyileştirme yapılmasını istedi. İş bölümlerine göre yüzde 15 ile yüzde 25 arasında iyileştirme isteyen işçilere şirket sadece yüzde 5 oranında artış teklif etti. Bu artışı kabul etmeyen işçiler ise 6 Temmuz günü iki fabrikada üretimi durdurdu. Bayrama kadar eylemlerini iş yerini terk etmeyerek ve üretim yapmayarak sürdüren işçiler, bayram tatilinden kaynaklı eylemlerine ara verdi. Eylemlere ara verilmesini fırsat bilen işveren ise işçilere işten çıkardığına dair yazılı tebliğ gönderdi. Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin, şu ana kadar 40 işçiye tebliğ edildiğini söyledi.

'Baskılara boyun eğmeyeceğiz'

Şirketin bu tutumunu kabul etmeyeceklerini söyleyen Zengin, “13 Temmuz tarihi iş başı günü. Ama şu an için böyle bir şeyin olma imkânı yok. İşverenin bu yaptığı tutumu kabul etmiyoruz. Fabrikaya gideceğiz, kartları basacağız ama işbaşı yapmayacağız” diye konuştu.

Zengin, “Şirket işten çıkartma yaparak hak mücadelemizi sindiremeyecek” dedi ve ekledi:

“Bu konuda kararlıyız. Hak mücadelesi olarak gösterdiğimiz tavrın karşılığı bu olmamalı. İşçinin bayramını zehir ettiler. İşverenin baskılarına boyun eğmeyeceğiz. Karşılığını vereceğiz.”

'Emeğimizin karşılığını istiyoruz'

Zengin sözlerine şöyle devam etti: “13 Temmuz’da fabrika önünde olacağız. İşveren bu tutumunu değiştirmek zorunda. İşçinin hakkını vermek zorunda… Bunu kendilerine tekrar söyleyeceğiz. Biz onların servetlerini istemiyoruz. Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Evet, toplu iş sözleşme dönemi değil. Ama ülkede asgari ücret bir buçuk yılda yüzde 80 arttı. Ocak ayından bugüne temel ihtiyaçlar yüzde yüz arttı. Bu artışlar işçinin sırtına yüklendi. Bunun telafisini istiyoruz. Bu durumun görülmesi lazım. Bu görülmüyor.”

Zengin son olarak şu ifadeleri kullandı:

“İşçiler olarak şirket için hep daha iyisini yaptık. Şirket 2012 yılında 360 işçi ile başladı. Bugün ise yaklaşık 4 bin işçi çalıştırıyor. Bu tablo her şeyi özetliyor. Sermaye parasını kazanıyor. Bu yüzden işveren hakkımızı verene kadar mücadelemiz sürecek.”

'Haklarımızı istiyoruz'

İşten çıkartıldığına dair tebligat gelen bir işçi ise, “İşveren yıldırma politikası yapıyor. İçeride belli başlı işçileri çıkartarak tüm işçilere gözdağı vermeye çalışıyor. Bunu kabul etmiyoruz. İki fabrikada çalışan işçiler olarak kararlıyız. Haklarımızı istiyoruz. Bunun için de mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi. Arkadaşlarının kararlı olmasının kendisini motive ettiğini söyleyen işçi, şunları dile getirdi:

“İşçiler olarak kararlıyız. O yüzden gelen işten çıkarma tebligatı beni hiç korkutmuyor. Bu yüzden kazanana kadar mücadele edeceğiz. Biz isterdik ki bayrama girerken maaşlarımızda iyileşme olsun ama işveren bayramı bize zehir etti. Biz çok bir şey istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Ülkede her şey arttı. Geçinmekte zorlanıyoruz. İşveren bunu görmeli.”