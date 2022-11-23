Ameliyattan çıkan tiyatro oyuncusu Sergen Deveci, yoğun bakımda uyutuluyor

Amasya’da, turneden dönen tiyatro ekibini taşıyan minibüsün bir tıra çarpması sonucu ağır yaralanan oyuncu Sergen Deveci, ameliyat oldu. Geçirdiği operasyonun yorucu olması sebebiyle yoğun bakıma alınan Deveci, önlem amaçlı uyutuldu.

Habertürk'ün haberine göre, boynunda ve omurgasında kırıklar olan oyuncunun doktorları, operasyonun sekiz saat sürdüğünü açıkladı. Ameliyatın beklenenden daha iyi geçtiğini aktaran doktorlar, Deveci'nin sağlık durumu ile ilgiyi detaylı bilgiyi oyuncu uyandıktan sonra paylaşacaklarını belirtti.

Ne olmuştu?

Karadeniz turnesindeki "Baş Belası" adlı tiyatro ekibini taşıyan minibüs, dönüş yolunda kaza yapmıştı. Merzifon ilçesinde, minibüsün bir tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada oyuncular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise yaralanmıştı.