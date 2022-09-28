Amedspor: 'Bayrak olayının kulübümüzle alakası yoktur' 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor Kulübü, Diyarbakır’da Pazar günü oynanan Amedspor-Bursaspor maçı sonrası yaşananlara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Şehmuz Özer Spor Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda konuşan Amedspor Başkanı Selahattin Yıldırım, Bursaspor oyuncularını ve yöneticilerini kentte ağırladıklarını belirtti.

'Bursaspor batmış, bitmiş ve kümeye düşmüş bir takım'

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Yıldırım, “Buradan gittikten sonra olmayan, yaşanmamış bir sürü provokatif açıklamalarda bulunarak bizleri kriminalize etmeye çalıştılar. Gösterilmiş olan misafirperverliğin karşılığında bu tarz kulüplerin açıklamalarını spor kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bursaspor Kulübü batmış, bitmiş ve kümeye düşmüş bir takım. Borç batağına sürüklenen bir takım. Algı oluşturmak için Amedspor maçını beklediler, yetiş Amedspor hastalığına bir ilaç oldu” dedi.

‘Sanki burası bir arenaymış gibi bir algı yarattılar'

Maç sırasında pet su şişelerinden başka herhangi bir yabancı maddenin atılmadığını söyleyen Yıldırım, “Bu durumda maçlarda normal karşılanan bir şeydir. İşte sahaya keser, döner bıçağı atıldı algısıyla futbol kamuoyunu yanlış yönlendirdiler” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar Diyarbakır’da oynadıkları maçları canlı olarak yayınlamadıklarını aktaran Yıldırım, ancak bugünden sonra kentte oynanacak maçları canlı yayınlayacaklarını ifade etti.

Stat içerisinde 600 kameranın aktif olduğunu ve maç sırasında basın mensuplarının bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Sanki burası bir arenaymış gibi bir algı yarattılar. Oluşturmak istedikleri algı hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. O gün normal bir futbol maçında yaşanabilecek taraftar tepkisinin dışında herhangi bir olay cereyan etmemiştir. Hiç kimsenin kılına zarar gelmemiştir ve burnu da kanamamıştır” diyerek, yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

‘Bayrak olayının kulübümüz alakası yoktur'

Bursaspor taraftarlarının farklı tarihlerde çekilen şiddet içerikli fotoğraflarını gösteren Yıldırım, “Bu tür fotoğraflar, hiçbir zaman bizde olmamıştır. Savaş görüntüleri bu fotoğraflardadır. Bizim tribünlerimizde ellerinde bıçak olan hiçbir taraftarımız olmamıştır. Bizim taraftarımız holiganizme karşıdır” dedi.

Maç esnasında taraftarların Irak Kürdistan Bölgesi’nın bayrağını açtığını dile getiren Yıldırım, “Açılan bir bayraktan dolayı kulübümüze bir linç kampanyası başlatılmıştır. Bu bayrak olayının kulübümüzle bir alakası yoktur. Olay ilgili gözaltına vatandaşlar bugün serbest bırakılmıştır” dedi.

Açıklamada TFF’nin maçtaki temsilcisinin hazırladığı raporu okuyan Yıldırım, raporun da kendilerini doğruladığını söyledi.

Yıldırım, oluşturulmak istenilen olumsuz algılara rağmen tüm deplasmandaki maçlara gideceklerini ifade etti.

